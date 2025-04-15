شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحذر لاعبي الزمالك من الاعتراض على عدم المشاركة بعد واقعة ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الزمالك ، اللاعبين من الاعتراض على عدم المشاركة الأساسية أو الخروج من القائمة خلال المباريات، خاصة أن هذا يرجع إلى وجهة نظر فنية من الجهاز الفني، وفقاً لاحتياجات الفريق خلال المباريات، كما أن كل مباراة تختلف خطتها عن الأخرى وفقاً للفريق المنافس.

كما حذر بسيرو اللاعبين من اتباع سياسة لىّ الذراع مثلما فعل ناصر ماهر لاعب الفريق، والذى اعترض على عدم تواجده أساسياً فى قائمة مباراة الحرس التي أقيمت الأحد وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، ورفضه الجلوس بديلاً في المباراة، واعترض على عدم مشاركته فى التشكيل الأساسي للفريق.

وتم إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، مع توصية من مدير الكرة بخصم نسبة 25% من مستحقاته بسبب ما بدر منه، وقام الجهاز الفني باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة حرس الحدود، و الذى جاء في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الفريق.