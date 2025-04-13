شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 13 / 4 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم مباراتان في ختام منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري؛ الأولى جمعت المصري مع البتروجت والثانية جمعت حرس الحدود مع الزمالك.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد كالتالي:



جدول ترتيب الدوري

الزمالك يهزم الحرس بهدفى السعيد ومنسى ويقلص الفارق مع الأهلى لنقطتين.. فيديو وصور

حقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ 38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.

ضغط الزمالك بكثافة بعد مرور أول ربع ساعة من عمر اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم على حرس الحدود، الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، واستغلال الهجمات المرتدة.

وفى الدقيقة 44 احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد العودة لتقنية الفار، بسبب ارتطام الكرة بيد مدافع الحرس، وسجل منها عبد الله السعيد هدف التقدم لفريقه.

فى الشوط الثاني حاول لاعبو حرس الحدود إدراك التعادل مع الزمالك، فى ظل بحث لاعبي الفارس الأبيض عن هدف تعزيز النتيجة، ثم تقلصت خطورة الزمالك، وبدأ حرس الحدود البحث عن طريق لمرمى محمد عواد، لتسجيل هدف التعادل، وفى الدقيقة 65 كاد حسام عبد المجيد تسجيل هدف بالخطأ فى مرماه.

فى الدقيقة 76 طالب لاعبو حرس الحدود بركلة جزاء بداعى عرقلة الونش للاعب الحرس، إلا أن الحكم أشار إلى استكمال اللاعب دون احتساب أى أخطاء.

فى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك، واعترض لاعبو الحرس بسبب وجود خطأ على حسام عبد المجيد قبل تسجيل منسى الهدف، وبعد العودة لتقنية فار أكد الحكم صحة الهدف.

"هاتريك" بابا بادجى يقود المصرى لاكتساح بتروجت برباعية فى الدورى

اكتسح فريق المصرى البورسعيدى نظيره بتروجت بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري "دورى nile".

ونجح بابا بادجى فى تسجيل أول أهداف المصرى فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول بعد تمريرة من محمد مخلوف لينفرد بابا بادجى مسجلا الهدف الأول، وأضاف ميدو جابر الهدف الثانى فى الدقيقة 65 برأسية متقنة بعد عرضية من خالد صبحى.

وعزز بابا بادجى النتيجة بالهدف الثانى له والثالث للمصرى فى الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من محمودحمادة لينفرد بابا بادجى ويراوغ عمر صلاح ويضعها فى الشباك، وعاد اللاعب بابا بادجى ليسجل الثالث له "هاتريك" والرابع للمصرى فى الدقيقة 82.

بهذه النتيجة رفع النادى المصرى رصيده إلى 34 فى المركز الرابع بترتيب مجموعة حسم الدورى، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز السابع برصيد 25 نقطة.