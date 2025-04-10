شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا لمتابعة حالة اللاعبة نهلة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كلف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فريقا استشاريا طبيا للإشراف ومتابعة علاج اللاعبة نهلة رمضان، بطلة مصر السابقة في رفع الأثقال، وتذليل كل المعوقات للاعبة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لا تدخر جهدا من أجل دعم ومساندة أبنائها، إيمانا من دور الدولة المصرية تجاههم وأيضا تقديرا للدور الكبير الذي قام به هؤلاء الأبطال في رفع اسم مصر عاليا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نهلة رمضان تعتبر من أبرز الرياضيات في تاريخ رفع الأثقال المصري، لذلك فالدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل المساعدة تقديرا لما قامت به من اجل الوطن.