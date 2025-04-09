شكرا لقرائتكم خبر عن ديروط يهزم السويس 2-1 .. والداخلية يفوز على لافيينا بهدف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دورى المحترفين التي أقيمت في الثالثة والنصف عصر اليوم عن تحقيق ديروط فوز غالى خارج ملعبه على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز قبل الأخير للمسابقة ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر ويستمر في معاناته للبقاء بالمسابقة .

في الوقت نفسه تعادل سبورتنج مع طنطا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 22 نقطة في المركز الأخير ، بينما رفع أبناء السيد البدوى رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر ، كما استعاد الداخلية ذاكرة الانتصارات من جديد بالفوز على لافيينا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ، كما تعادل بترول أسيوط مع راية بهدف ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .