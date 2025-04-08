استبعاد زيزو من قائمة مباراة ستيليتبوش لتوقيعه للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، من معسكر الأبيض استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في نفس السياق، قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية ستكون صعبة، لكنه أبدى ثقته الكبيرة في لاعبيه، مشددًا على جاهزية الفريق لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وأشاد بيسيرو بنجم الفريق أحمد سيد "زيزو"، قائلاً: "زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حاليًا، وسعيد جدًا بوجوده معنا وبما يقدمه على أرض الملعب"، وذلك في ظل الضغوط الإعلامية والشائعات الأخيرة حول مستقبل اللاعب.

قال مصدر مسؤول بالزمالك، إن أحمد سيد "زيزو" نجم فريقهم تم استبعاده من قائمة المباراة التي سيلتقون بها نظيرهم ستيليتبوش الجنوب أفريقي.

وعلل المصدر استبعاد زيزو عن القائمة بقوله:"تم التأكد من توقيعه للأهلي لذا تم اتخاذ القرار".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيليتبوش الجنوب أفريقي مساء يوم غد الأربعاء في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها الفريق الجنوب أفريقي قد انتهت بالتعادل السلبي.