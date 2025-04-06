الامارات | محمد بن راشد يشهد أمسية «كأس دبي العالمي» الـ 29

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، منافسات النسخة الـ29 من «كأس دبي العالمي» في مضمار «ميدان» العالمي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن تواصل الاهتمام العالمي الكبير بفعاليات كأس دبي العالمي منذ انطلاقه في عام 1996، يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، ويؤكد ريادتها في المجالات كافة، حيث أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً لسباقات الخيل، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والتنظيم الاحترافي، والشراكات الدولية التي تجمع نخبة الملاك والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم.

وقال سموه: «نعتز بالمكانة الفريدة التي يحتلها كأس دبي العالمي بين سباقات الخيول على مستوى العالم، سواء من حيث القيمة المالية أو المستوى الفني أو الزخم الإعلامي. كأس دبي العالمي لم يعد حدثاً رياضياً فحسب، بل أصبح منصة عالمية تلتقي فيها ثقافات العالم، وتتنافس فيها الطموحات، في أجواء من التميز والتنظيم المحترف، ليعكس مكانة دبي كمدينة تصنع المستقبل وتُرحب بالعالم. رسالتنا من هذا الحدث العالمي هي أن الرياضة تجمع الشعوب وتُقرّب المسافات، وأن الفروسية ستظل إحدى ركائز هويتنا الوطنية، ووسائل تواصلنا الحضاري مع العالم، وجسراً يصل ماضينا المجيد بمستقبلنا الواعد».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ترحيبه بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ29، مؤكداً سموه أن هذا الحدث العريق يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، جامعاً على مضمار ميدان نخبة الخيول والفرسان والمدربين في منافسات تجسد أرقى مفاهيم التميز والتحدي.

وأثنى سموه على الجهود الحثيثة لفريق العمل الذي أسهم في جعل هذا الحدث مناسبة سنوية استثنائية، تعزز التعاون والتقارب بين مختلف الشعوب، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة وسباقات الخيل.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في منصة «إكس» أمس: «ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول، بمشاركة أفضل 100 خيل في العالم، ومجموعة من أفضل الفرسان وملاك الخيول من قارات العالم الخمس، وحضور 65 ألف متفرج. أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفوز بشوط السباق الرئيس في كأس دبي العالمي للخيول عبر الجواد (هت شو)، ونبارك لأصحاب الخيول والفرسان أجمل ليلة من سباقات الخيل العالمي».

وأضاف سموه: «نبارك لدولة الإمارات هذا الحدث الاستثنائي الذي تم نقله بشكل مباشر لأكثر من 170 دولة حول العالم، ونلقاكم العام القادم على خير وبخير بإذن الله».

محمد بن راشد:

• كأس دبي العالمي لم يعد حدثاً رياضياً فحسب، بل أصبح منصة عالمية تلتقي فيها ثقافات العالم.

• أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفوز بشوط السباق الرئيس.