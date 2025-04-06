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المصرى يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية استعدادا للقاء سيمبا بالكونفدرالية

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  • المصرى يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية استعدادا للقاء سيمبا بالكونفدرالية 1/5
  • المصرى يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية استعدادا للقاء سيمبا بالكونفدرالية 2/5
  • المصرى يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية استعدادا للقاء سيمبا بالكونفدرالية 3/5
  • المصرى يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية استعدادا للقاء سيمبا بالكونفدرالية 4/5
  • المصرى يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية استعدادا للقاء سيمبا بالكونفدرالية 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 06 أبريل 2025 01:43 ص

أجرى محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري على مدار يوم أمس السبت جولة تفقدية لعدد من الملاعب المغطاة بالنجيل الطبيعي بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وعقب الجولة وقع اختيار محمود جابر على استاد الميجور جنرال إيساموهيو بدار السلام، حيث اطمئن على كافة تجهيزات الملعب الذي سيستضيف تدريبات المصري يومي الأحد والاثنين.

ويخوض المصري مرانه الأخير عصر الثلاثاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام والذي سيستضيف مباراة الفريق أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي انتهت مباراة الذهاب منها بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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