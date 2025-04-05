الامارات | الجواد القطري "هيت شو" بطلا لـ "كأس دبي العالمي" للعام 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد القطري "هيت شو" بلقب بطل الدورة الــ29 من كأس دبي العالمي للعام 2025.

وجاء تتويج الجواد القطري "هيت شو" باللقب إثر فوزه بالمركز الأول في الشوط الرئيس للخيول المهجنة الأصيلة، من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، خلال المنافسات التي أقيمت، اليوم السبت، على مضمار "ميدان" بمدينة دبي.

و يُعد كأس دبي العالمي أحد أغنى السباقات في العالم، حيث يبلغ مجموع الجوائز المرصودة لهذه الأمسية الرياضية الكبرى 30.5 مليون دولار، يتصدرها الشوط الرئيسي بجائزة 12 مليون دولار، والذي يشهد تنافس 11 خيلًا من أبرز الأسماء العالمية.

و يعد الشوط التاسع والرئيسي الأبرز في الأمسية، حيث اتجهت الأنظار إلى هذا الشوط، وسط منافسة قوية بين 11 من الخيول المهجنة الأصيلة" الفئة الأولى"، مثلت النخبة العالمية أبرزها الجواد الياباني "أوشبا تيسورو"، والجواد "فور إيفر يونغ"، بطل ديربي الإمارات 2024، والفائز بكأس السعودية 2025.

وتنافست على اللقب أيضاً "إمبيريال إمبرور" و "وولك أوف ستارز"، و"ويلسون تيسورو"، و"رامجيت"، و "راتل إن رول"، و"ال ماراكولو"، و"ميكستو"، و"كاتونا"، و"هيت شو".

الشوط: التاسع

الجوائز: 12 مليون دولار

البطل: هت شو

المالك: وذنان للسباقات

الفارس: فلورانت جيرو

المدرب: براد كوكس