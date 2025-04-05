شكرا لقرائتكم خبر عن 111 يوماً مدة غياب طاهر عن الأهلي قبل العودة لقائمة مباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

عاد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إلى قائمة فريقه المسافرة إلى موريتانيا لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب طاهر محمد عن الأهلي من الإصابة في مباراة باتشوكا المكسيكي يوم 15 ديسمبر الماضي، في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية، ومنذ ذلك الوقت يغيب عن المشاركة في مباريات الهلي أو دخول قوائم المباريات، لتصل مدة غيابه إلى 111 يوماً.

وضم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لقائمة المارد الأحمر فى رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في موريتانيا 23 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله ووسام أبوعلي وجراديشار.

وبذلك يعود طاهر محمد طاهر لقائمة الأهلي بعد غياب فترة طويلة للإصابة، وتحديداً منذ مباراة باتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية، والتى أقيمت 14 ديسمبر الماضي بقطر، وأثبتت الأشعة التي أجريت للاعب إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

فيما يغيب الدولي التونسي علي معلول عن قائمة الأهلي في رحلة موريتانيا لأسباب فنية.

وتغادر بعثة الأهلي بعد قليل القاهرة في طريقها إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة لمواجهة بطل السودان.

مباراة الأهلى و الهلال تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني .