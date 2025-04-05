شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل الفريق فى مواجهة زد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر (مرحلة المجموعات).

وجاء التشكيل على النحو التالى:



حراسة المرمى أحمد صبحى، خط الدفاع محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، خالد شيفو، إسحاق يعقوبو، خط الوسط سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، سيد نيمار، وخط الهجوم أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، امير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو، ياو أنور.