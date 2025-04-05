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تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر

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تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

السبت، 05 أبريل 2025 06:13 م

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل الفريق فى مواجهة زد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر (مرحلة المجموعات).

وجاء التشكيل على النحو التالى:


حراسة المرمى أحمد صبحى، خط الدفاع محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، خالد شيفو، إسحاق يعقوبو، خط الوسط سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، سيد ، وخط الهجوم أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، امير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو، ياو أنور.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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