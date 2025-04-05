الامارات | الجواد الإماراتي "دارك سيفرون" يفوز بلقب "دبي جولدن شاهين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد الإماراتي "دارك سيفرون" بالشوط السادس "دبي جولدن شاهين" من كأس دبي العالمي.



ويمتد الشوط السادس على مسافة 1200 متر رملي، وبمشاركة 12 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الأولى"

وتبلغ جوائز "دبي جولدن شاهين" 2 مليون دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط السادس:

المركز الأول: دارك سيفرون - الإمارات العربية المتحدة