شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: لا يوجد بند خصخصة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بند خصخصة الأندية، وأنهم حريصون طبقا للقانون رقم 71 أن تكون هناك شركات، وأن يكون حق للمؤسسات، ولكن كان هناك إحجام أن تقوم المؤسسات بإنشاء شركات، وساعدنا النادي الأهلي على إنشاء 3 شركات، وهدفنا تنوع والقطاع الخاص يدخل بشكل أكبر.

وقال صبحي، فى مؤتمر صحفي، "الحقيقة أن المشكلة في القانون رقم 71 لسنة 2017 الذي حرم مجالس الإدارات من الدخول في الشركات التي سيتم تأسيسها، ولذلك كان هناك إحجام من مجالس الإدارات في تأسيس الشركات، لآنهم كانوا يرون أنهم لن يكونوا موجودين فيها".

وأضاف، "هذا السبب كان يجعل مجالس الإدارات عن رفض تأسيس الشركات، وهي نقطة مهمة أنه لا يوجد تعارض مجالس أن تُمثل مجالس الإدارات في الشركات ويحدث تنوع وتبادل خبرات لمساعدة مجالس إدارات الأندية في بعض التصحيحات".

ونظمت وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين حفلا بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان.

وحضر مراسم بروتوكول التعاون أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين بمركز التعليم المدني بالجزيرة.