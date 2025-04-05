شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أبلغت أبو ريدة وحسام حسن بإعفاء لاعبى الأهلى من المنتخب بسبب المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه أبلغ المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب بأن النادى الأهلي عندما يلعب فى كأس العالم للأندية فإنه يمثل مصر، ولا يجب تعطيل لاعبيه في معسكرات داخلية، ومن المقرر أن يتم اعفاء لاعبى الأهلى من معسكر المنتخب فى يونيو.

ويتربط منتخب مصر بتوقف دولي خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، وستشهد هذه الفترة إقامة مباراة أو مباراتين وديتين وهو ما يتعارض مع مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين، حفلا بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان.

وحضر مراسم بروتوكول التعاون أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين بمركز التعليم المدني بالجزيرة.