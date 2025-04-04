شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو صفحة مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الإياب.

موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل علي ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية

وتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائي كأس الكونفدرالية، بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي، التي أقيمت بينهما أمس الاربعاء، ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك فى النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وستيلينبوش

أعلن "كاف" عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش

تذاع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر أثير قنوات “bien sports”، الناقل الحصري لمباريات البطولة في موسمها 2024-202