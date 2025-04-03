بطولة إنكلترا: غريليش يهدي هدفه لشقيقه الراحل

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : أهدى نجم مانشستر سيتي جاك غريليش هدفه الذي طال انتظاره خلال الفوز بثنائية نظيفة الاربعاء على ليستر سيتي ضمن الدوري الانكليزي لكرة القدم الى شقيقه الراحل.

وسجل غريليش من مسافة قريبة في الدقيقة الثانية على ملعب الاتحاد، محرزا باكورة أهدافه في الدوري الممتاز منذ 16 شهرا.

وخاض الدولي الانكليزي البالغ 29 عاما مشاركته الاساسية الاولى في الدوري منذ كانون الأول/ديسمبر، وقاد سيتي الى استعادة المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يواصل الفريق سعيه لحفظ ماء الوجه بعد موسمه الكارثي.

وتزامن هدف غريليش مع الذكرى الـ 25 لوفاة شقيقه الاصغر كيلان الذي توفي عن عمر تسعة أشهر.

وقال "هذا اليوم عصيب دائما في العائلة، لكنني سعيد للتسجيل".

وتابع "والدتي ووالدي كانا موجودين. هذا اليوم صعب دائما في العائلة. لذا أن أسجل وأن أفوز هما أمران مذهلان".

وتراجع دور غريليش في الفترة الأخيرة بسبب ضعف في اللياقة والاداء، ليخسر مركزه لمصلحة البلجيكي جيريمي دوكو، فيل فودن والبرازيلي سافينيو.

لكن المدرب الاسباني بيب غوارديولا أبدى إعجابه بتعامل غريليش مع مشاكله.

وأوضح "جاك إنسان رائع من حيث التصرف وهو معطاء جدا".

وأردف "لم أكن أعلم عن شقيقه. لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لوالده ووالدته وشقيقته وكل أفراد العائلة".

"من الجيد أن يتذكروه في هذا اليوم، وأنا متأكد من أنهم يفكرون فيه كل يوم. إن تسجيل هدف وخوض مباراة جيدة في هذا اليوم أمر جيد حقا".