شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود غدا للتدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى غدا الخميس، للتدريبات مجددا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها 10 أبريل الجارى، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.

وكان تامر مصطفى منح اللاعبين إجازة 3 أيام للاحتفال بعيد الفطر المبارك، على أن يبدأ الفريق فى الاستعداد للاتحاد غدا الخميس، من أجل مواصلة النتائج المميزة تحت قيادته.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش خلفا لعماد سليمان الذى قاد الفريق في 4 مباريات بعد رحيل حمد إبراهيم، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته.

وكان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي وافق على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفني للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.

ونجح تامر مصطفى في تحقيق الفوز في أول مباراة له مع الدراويش على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف وحصد 3 نقاط غالية، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في كأس عاصمة مصر.