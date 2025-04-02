شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار 4 حكام مصريين للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، الحكمة الدولية شاهندة المغربي "حكم ساحة" والمساعدة الدولية يارا عاطف ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتي 18 مايو المقبل .

كما اختارت اللجنة الثنائي الدولي محمود عاشور وحسام عزب حكمين لتقنية الفيديو في البطولة ذاتها.

أيام وينطلق منتخب مصر للشباب (مواليد 2005) في مشواره لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، المقررة إقامتها في مصر خلال أبريل 2025، وسط آمال كبيرة بتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى تاريخ الفراعنة في البطولة القارية.

يسعى الفراعنة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الفراعنة في البطولة القارية، وعلى مدار تاريخها، حققت مصر العديد من الأرقام المميزة والمكاسب من مشاركاتها في البطولة، مما يجعلها أحد القوى التقليدية في القارة السمراء.

المنتخب المصري سجل رقمًا قياسيًا في عدد المشاركات في أمم أفريقيا للشباب، ما يعكس مكانته القارية القوية، كما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني ضمن أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، مما يعكس النجاح المستمر عبر الأجيال المختلفة.

ويسعى المنتخب لتعزيز مكانته بين كبار القارة واستعادة الأمجاد، حيث تُوج بالبطولة 4 مرات من قبل 1981، 1991، 2003، 2013.

ويسعى المدرب أسامة نبيه لقيادة المنتخب نحو تحقيق اللقب الإفريقي الخامس في تاريخ مصر، ليعزز مكانة الفراعنة بين كبار القارة، ويأمل نبيه في استغلال الجيل الحالي من المواهب الشابة لصناعة فريق قوي قادر على المنافسة بقوة في البطولة والتأهل إلى كأس العالم للشباب.