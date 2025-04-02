شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، اليوم الأربعاء، مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى.

تأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصدها على حساب نهضة بركان في النسخة الأخيرة، وللمرة الثالثة بصورة عامة بعد حصد اللقب في نسخة 2019، وذلك للتساوي مع الأكثر تتويجاً الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب.