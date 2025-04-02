أن بي ايه: كوري يتعملق بـ 52 نقطة ويضع ووريرز على مشارف التأهل

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل النجم ستيفن كوري 52 نقطة وحقق درايموند غرين ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) ليقودا غولدن ستايت ووريرز إلى تحقيق فوز ثمين على مضيفه ممفيس غريزليز 134 125، الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأظهر كوري، صاحب أكبر عدد من الثلاثيات في تاريخ الدوري، مهاراته من خارج القوس مجددا، فدك سلة غريزليز بـ 12 من أصل 20 محاولة.

وأسهم تألق إبن الـ 37 عاما في مساعدة ووريرز على تجاوز غريزليز في المركز الخامس ضمن ترتيب المنطقة الغربية، ما يضعه على مقربة من حسم تأهله المباشر.

ورفع ووريرز رصيده الى 44 انتصارا و31 خسارة، فيما تراجع غريزليز الى 44 فوزا و32 خسارة. ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في المنطقتين بشكل مباشر إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وتجاوز كوري عتبة الخمسين نقطة للمرة الثانية هذا الموسم والـ 15 في مسيرته. ترافق ذلك مع تألق غرين الذي أنهى اللقاء بـ 13 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة والمخضرم الآخر جيمي باتلر صاحب 27 نقطة.

وفي مباراة ثانية مشوّقة، احتاج مينيسوتا تمبروولفز إلى وقتين اضافيين من أجل حسم مواجهته الصاخبة أمام دنفر ناغتس 140 139.

وتألق أنتوني إدواردز من جانب الفريق الفائز بـ 34 نقطة، وأضاف كل من جوليوس راندل والبديل الكندي نيكيل ألكسندر ووكر 26.