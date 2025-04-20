دورة ميونيخ: زفيريف يحرز اللقب الـ24 في مسيرته الاحترافية في يوم عيد ميلاده الـ28

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : احتفل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا بعيد ميلاده الثامن والعشرين بتتويجه باللقب الرابع والعشرين في مسيرته الاحترافية عندما ظفر الأحد بدورة ميونيخ الالمانية (500 نقطة) في كرة المضرب بتغلبه على الأميركي بن شيلتون الخامس عشر 6 2 و6 4 في المباراة النهائية امام 6 الاف متفرج.

وهو اللقب الثالث لزفيريف، المولود في هامبورغ في 20 نيسان/أبريل 1997، في دورة ميونيخ بعد عامي 2017 و2018 عندما كانت الدورة مصنفة في فئة 250 نقطة.

واستهل زفيريف، المصنف أول في الدورة، المباراة بقوة عندما كسر إرسال شيلتون، المصنف ثانيا، في الشوط الأول، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط السابع متقدما 5 2 قبل أن يحسم المجموعة الأولى 6 2 في 28 دقيقة.

وواصل زفيريف تفوقه وكرر سيناريو المجموعة الاولى في الثانية بكسره ارسال شيلتون في الشوط الاول وحافظ على تقدمه حتى جسمها في صالحه 6 4 في 43 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لزفيريف على شيلتون في مواجهتين بينهما حتى الآن بعد الاول في ربع نهائي دورة سينسيناتي الاميركية لماسترز الالف نقطة العام الماضي.

وهذه هي افضل نتيجة لزفيريف منذ خسارته المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كلبورن في نهاية كانون الثاني/يناير أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا والذي يقضي حاليا عقوبة إيقاف بسبب المنشطات.