دورة شتوتغارت: أوستابنكو تتخطى ألكسندروفا وتبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - شتوتغارت : بلغت اللاتفية يلينا أوستابينكو المباراة النهائية لدورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 4 و6 4 الأحد في نصف النهائي.

وهو النهائي الأول لأوستابنكو على الملاعب الترابية منذ فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عام 2017، والثاني لها هذا الموسم بعد دورة الدوحة في شباط/فبراير الماضي عندما خسرت أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا.

وقالت أوستابنكو بعد وصولها إلى النهائي الرابع والعشرين في مسيرتها الاحترافية: "لطالما كنت على ثقة بقدراتي. لطالما آمنت بنفسي، وهذا هو الأهم. أؤمن بقدرتي على الفوز على الجميع".

وبلغت أوستابنكو نصف النهائي بعد فوزها المذهل بثلاث مجموعات (3 6 و6 3 و2 6) على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا والتي كانت تتمتع بسجل 11 فوزا مقابل خسارة واحدة على ملاعب شتوتغارت الترابية قبل إقصائها السبت.

وتبادلت اللاعبتان كسر الارسال في الشوطين الاول والثاني، قبل أن تفعلها أوستابنكو للمرة الثانية في الشوط الخامس وتقدمت 3 2 حتى حسمت المجموعة الاولى في صالحها 6 4 في 42 دقيقة.

ونجحت أوستابنكو في كسر ارسال ألكسندروفا في الشوط الثالث من المجموعة الثانية وكسبتها 6 4 أيضا في 46 دقيقة.

وهو الفوز السادس لأوستابنكو على الكسندروفا في 11 مباراة بينهما.

وتلتقي أوستابنكو في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى أو الإيطالي جازمين باوليني اللتين تلعبان لاحقا.