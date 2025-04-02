شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الحادية عشرة لرحيل طه بصرى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الاربعاء ذكرى رحيل طه بصرى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والذى وافته المنية فى 2 أبريل 2014 بعد صراع مع المرض.

طه بصرى مواليد 2 أكتوبر 1946 بقرية الجبل الأصفر إحدى قرى محافظة القليوبية، وهو من أسرة بسيطة مادياً لكنها ثرية فكرياً ومعنوياً ذات جذور صعيدية من جنوب أسوان، وفى حقول الجبل الأصفر وشوارعها الفضية برز الفتى الأسمر طه بصرى كأحد مواهب كرة القدم.

وحقق طه بصرى إنجازات كبيرة عندما كان لاعبًا فى صفوف الزمالك والعربى الكويتى والمنتخب الوطنى فى فترة السبعينيات، وحقق نجم وسط الزمالك الأسبق بطولتى الدورى والكأس مع الزمالك واشترك مع المنتخب الوطنى فى بطولات كأس الأمم الأفريقية أعوام 1970 و1974 و1976، وسجل فى بطولتى 74 و76 أربعة أهداف لمنتخب الفراعنة.

عمل "بصرى" بعد اعتزاله الكرة فى المجال التدريبى الذى يمتلئ سجله فيه بتدريب العديد من الأندية الكبرى، حيث قاد أندية الزمالك وغزل المحلة والمقاولون العرب والإسماعيلى وإنبى والاتحاد السكندرى وبتروجت.

كان "بصرى" أول من قاد إنبى بعد صعوده للدورى العام موسم 2003 واستطاع تحقيق أكبر مفاجآت الدورى هذا الموسم عندما قاد فريقه للفوز على الأهلى فى الجولة الأخيرة من البطولة بهدف نظيف، مما أزاح الأهلى عن تصدر جدول المسابقة ومنح الغريم التقليدى "الزمالك" لقب البطولة، وكان خير تكريم له فى هذا الموسم حصوله على لقب أفضل مدرب بمصر، نظرًا لنتائجه المبهرة مع الفريق الصاعد حديثا من دورى الدرجة الثانية، وتوج مشواره مع الفريق بقيادته للفوز بكأس مصر موسم 2004 – 2005.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية درب "إيزيبيو" الكرة المصرية منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا فى بطولة العالم بكندا عام 1987.

وقاد الزمالك كمدير فنى وتولى قيادة العديد من الأندية، مثل الحدود وإنبى وغزل المحلة والمقاولون العرب والطلائع الجيش وفى كل تجربة كان صاحب بصمة وأداء فنى وإنسانى بديع يحسب له كأبرز الوجوه الكروية صاحبة الأخلاق العالية والإنتاج الكروى المتميز.

انتقل طه بصرى لغرفة العناية المركزة بعد إجرائه جراحة فى القصبة الهوائية، بالمركز الطبى العالمى، ودخل فى غيبوبة على إثرها وتدهورت حالته الصحية ليودع عالمنا فى الثانى من أبريل 2014 عن عمر ناهز 68 عاماً.