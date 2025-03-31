أبرز 10 نجوم لعبوا بقميصي الأهلي والزمالك فى العقد الأخير

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يعد الانتقال بين الأهلي والزمالك من أكثر الأمور إثارة للجدل فى الكرة المصرية، حيث يتطلب الأمر شجاعة كبيرة من اللاعبين الذين يرتدون قميص الغريم التقليدي بعد اللعب لفريقهم السابق، وخلال العقد الأخير شهدت الكرة المصرية عدداً من اللاعبين الذين مثلوا القطبين، وحقق بعضهم نجاحات كبيرة.

شهد العقد الأخير تحولات كبيرة فى مسيرة العديد من اللاعبين بين الأهلي والزمالك، بعضهم تألق وحقق نجاحات، بينما لم ينجح آخرون فى ترك بصمته، ويظل التنقل بين القطبين من أكثر الأحداث التى تثير الجدل في الكرة المصرية، ويؤكد أن المنافسة بينهما لا تتوقف داخل الملعب فقط، بل تمتد إلى سوق الانتقالات أيضًا.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 10 نجوم لعبوا للناديين خلال السنوات العشر الأخيرة:

أشرف بن شرقي



النجم المغربي الذي تألق مع الزمالك، وساهم في تحقيق بطولات مثل الدوري المصري وكأس مصر والسوبر الأفريقي، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض ويخوض تجربتين مع الجزيرة الإماراتي والريان القطري، وبعدها يعود إى الدوري المصري من بوابة الغريم الأهلي في يناير 2025.

إمام عاشور



بدأ مشواره مع غزل المحلة ثم تم إعارته إلى حرس الحدود وانتقل بعدها إلى الزمالك وتألق مع الأبيض بشكل لافت، وساهم في تتويج الفريق الأبيض ببطولات محلية وقارية، قبل أن ينتقل إلى الاحتراف الخارجي في ميتلاند الدنماركي، ثم عاد إلى الأهلي ليكون أحد أبرز صفقاته الأخيرة.

محمود عبد المنعم "كهربا"



من أكثر اللاعبين إثارة للجدل، حيث بدأ فى الأهلي ناشئًا، وانضم بعدها إلى إنبي ثم لمع مع الزمالك وحقق معه عددا من البطولات، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عقب تجربة احترافية في صفوف أفيش البرتغالي، وانتقل مؤخرا إلى الاتحاد الليبي.

ياسر إبراهيم



مدافع الأهلي الحالي بدأ مسيرته مع المنصورة ثم انتقل إلى الزمالك، لكنه لم يحصل على الفرصة الكاملة، لينتقل إلى سموحة ثم يعود للأهلي، حيث نجح فى إثبات نفسه كأحد أفضل المدافعين في مصر.

عبد الله السعيد



أحد أبرز لاعبي العقد الأخير، لعب مع الأهلي لعدة مواسم وكان العقل المفكر للفريق، ثم انتقل إلى الأهلي السعودي ومنه إلى بيراميدز بعد أزمة توقيعه للزمالك ويتواجد حاليا في صفوف الفريق الأبيض، ويظل اسمه مرتبطًا بكلا الفريقين في إحدى أشهر الصفقات المثيرة للجدل.

ناصر ماهر



لاعب وسط موهوب نشأ في الأهلي، ثم انتقل إلى الزمالك بعد فترة قصيرة مع مودرن سبورت، وبات من أبرز النجوم في صفوف الفريق الأبيض في الوقت الراهن.

أحمد حمدي



لاعب وسط موهوب بدأ مسيرته في الأهلي، ثم انتقل إلى الجونة ومنه إلى مونتريال الكندي وأخيرا حط الرحال بنادي الزمالك.

مؤمن زكريا



أحد أبرز الأسماء التي ارتدت قميصي الفريقين، حيث بدأ في ناشئي الأهلي وتألق مع إنبي ثم واصل تألقه مع الزمالك ، لكنه انتقل إلى الأهلي ليصبح أحد أبرز لاعبيه حتى تعرض لمرض أبعده عن الملاعب، ولكنه سيظل من الأسماء اللامعة في تاريخ القطبين.

صبري رحيل



لعب في مركز الظهير الأيسر وبدأ بريقه يظهر مع الزمالك بعد الانضمام إليه قادما من المقاصة، لكنه انتقل إلى الأهلي ليحقق معه العديد من البطولات، وكان عنصرًا مهمًا في الفريق لفترة طويلة قبل أن يرحل منه وينضم إلى الاتحاد السكندري.

أحمد رضا



لاعب مميز كان ضمن قائمة الفريقين في مراحل مختلفة، لكنه لم يحصل على فرصة كبيرة لإثبات قدراته، لينتقل إلى نادي بتروجت وأخيرا ينضم لصفوف الأهلي في يناير 2025.