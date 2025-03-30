بطولة إيطاليا: إنتر يحقق المطلوب منه بانتظار خدمة من ميلان وكين يُسقط أتالانتا

الرياص - اسماء السيد - روما : حقق إنتر، حامل اللقب والمتصدر، المطلوب منه وبات بانتظار خدمة من جاره اللدود ميلان، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه أودينيزي 2 1، فيما واصل مويس كين تألقه بقيادة فيورنتينا لإسقاط ضيفه أتالانتا الثالث 1 0 الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في ميلانو وبغياب مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس للإصابة وجلوس صانع ألعابه نيكولو باريلا على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 63، حقق إنتر انتصاره الخامس تواليا على الصعيدين المحلي والقاري وابتعد في الصدارة بفارق 6 نقاط عن نابولي الذي يلتقي لاحقا ضيفه ميلان.

وإلى جانب كونه الممثل الوحيد المتبقي لإيطاليا في دوري الأبطال حيث يتواجه مع بايرن ميونيخ الألماني في 8 و16 نيسان/أبريل، يبدو إنتر في وضع قوي للاحتفاظ بلقب الدوري بعد فوزه العشرين للموسم والذي يشكل أفضل تحضير لخوض ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية ضد جاره اللدود ميلان الأربعاء.

وأظهر فريق المدرب سيموني إنزاغي أنه أكثر من قادر على الاحتفاظ باللقب بعد فوزه في المرحلة الماضية على أتالانتا الثالث 2 0 خارج الديار، قبل أن يحقق الأحد وإن كان بصعوبة انتصاره الثالث للموسم على أودينيزي الذي خسر ذهابا أمام "نيراتسوري" 2 3 ثم في ثمن نهائي الكأس 0 2.

وبهزيمته السادسة تواليا أمام فريق إنزاغي والثانية عشرة للموسم، تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز العاشر.

واعتقد إنتر أنه في طريقه لفوز كبير حين تقدم بهدفين قبل مرور نصف ساعة على البداية عبر النمسوي ماركو أرناوتوفيتش الذي وصلته الكرة من فيديريكو ديماركو بعد سلسلة من التمريرات، فأطلقها مباشرة في الشباك (12)، ودافيدي فراتيزي بعد تمريرة اخرى من ديماركو (29).

لكن وبعد بقاء النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول، قلص أودينيزي الفارق في الشوط الثاني بتسديدة بعيدة من الفرنسي عمر سوليه (71)، لتكون الدقائق المتبقية عصيبة على جمهور "نيراتسوري" نتيجة الفشل في استعادة فارق الهدفين والفرص التي حصل عليها أودينيزي، ما تسبب بتوتر إنزاغي الذي نال في الثواني الأخيرة إنذارا ثانيا وطرد من الملعب.

لكن في النهاية، سار إنتر بالمباراة إلى بر الأمان وخرج منتصرا من تسديدتيه الوحيدتين بين الخشبات الثلاث من أصل 13 على المرمى، مقابل أربع لأودينيزي من أصل 11 محاولة.

كين يُسقط أتالانتا

وفي فلورنسا، واصل مويس كين تألقه وقاد فيورنتينا لحسم مواجهته القوية مع ضيفه أتالانتا الثالث بتسجيله هدف الفوز 1 0، وذلك بعد أسبوع على ثنائيته في تعادل بلاده مع ألمانيا 3 3 في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبهدفه الأحد الذي جاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعدما افتك الكرة بعيدا عن منطقة الضيوف ثم انطلق بها سريعا قبل أن يضعها في شباك الحارس ماركو كارنيزيكي (45)، رفع مهاجم يوفنتوس السابق رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم وإلى 21 في 35 مباراة خاضها ضمن كافة المسابقات مع فريقه الجديد.

وبات كين الذي انتقل هذا الموسم إلى "فيولا"، أول لاعب إيطالي يسجل 15 هدفا أو أكثر لفيورنتينا في الدوري منذ جوزيبي روسي الذي سجل 16 في موسم 2013 2014، وفق "أوبتا" للاحصاءات.

ويأتي فوز فيورنتينا على أتالانتا بعدما أذل يوفنتوس 3 0 في المرحلة السابقة، رافعا رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع موقتا بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي يلعب الإثنين ضد تورينو.

وفي المقابل، مني أتالانتا بهزيمة ثانية تواليا بعد التي تعرض لها قبل نافذة المباريات الدولية على يد إنتر على أرضه، وأولى خارج الديار منذ 30 آب/أغسطس (ضد إنتر 0 4 في المرحلة الثالثة)، ليتجمد رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عند 58 نقطة في المركز الثالث، وذلك قبل سلسلة صعبة من الاختبارات ضد لاتسيو وبولونيا الرابع وميلان تواليا.

ورغم أن الخسارة تشكل ضربة قاسية لآمال فريقه في المنافسة على اللقب، قال غاسبيريني الذي تابع اللقاء من المدرجات للإيقاف، لشبكة "دازون" إنه "يتوجب علينا دائما التطلع إلى الأمام، لا فائدة من النظر إلى الوراء. ما زال أمامنا ثماني مباريات، خمس منها على أرضنا، وما زلنا في دائرة المنافسة أمام كثير من الفرق رغم هزيمة اليوم".

وعاد كالياري إلى سكة الانتصارات وعزز حظوظه بالبقاء بين النخبة بفوزه على ضيفه مونتسا متذيل الترتيب 3 0.

وانتظر كالياري حتى الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته التي تناوب عليها نيكولا فيولا (49) والبديلان جانلوكا غايتانو (73) والأنغولي زيتو لوفومبو (90+2).

وهو الفوز الأول لكالياري بعد سلسلة من خمس مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار، رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 6 نقاط عن إمبولي الثامن عشر الذي تعادل مع كومو 1 1 السبت.