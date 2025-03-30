شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تفوتك عن فريق ستيلينبوش منافس الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يحل نادى الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش فى السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، ويدافع الفارس الأبيض عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة في ذهاب المباراة النهائية أمام نهضة بركان 2-1، ثم الفوز في القاهرة بهدف نظيف.

ونرصد أهم 10 معلومات عن فريق ستيلينبوش قبل اللقاء المرتقب مع فرسان ميت عقبة في السطور التالية:

1ـ القيمة التسويقية: 11 مليوناً و400 ألف يورو.

2ـ معدل أعمار اللاعبين: 25 سنة و8 أشهر.

3ـ أغلى لاعب: فواز باسادين وديفين تيتوس بقيمة مليون و200 ألف يورو لكل منهما.

4ـ المدرب: الجنوب أفريقي ستيف باركر صاحب الـ 57 عاماً ويقود الفريق منذ يوليو 2017.

5ـ أنهى ستيلينبوش الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة بالتساوي مع الوصيف أورلاندو بيراتس.

6ـ تم إنشاء النادى فى 2016 وأبرز الإنجازات التى حققها هي بطل دوري الدرجة الثانية في 2018-2019 وبعدها تأهل للدرجة الأولى.

7ـ توج بكأس جنوب أفريقيا موسم 2023-2024

8ـ تأهل لربع النهائي في المركز الثاني بمجموعته برصيد 9 نقاط.

9ـ فاز في 3 مباريات في دور المجموعات وتعادل في مثلها ولم يتعرض للهزيمة.

10ـ يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجي ميبيامي لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويضم الطاقم الجابوني تانجي ميبيامي حكما للساحة، ويعاونه كل من بوريس مارليز مساعد أول وجوناثان أهونتو كوفي مساعد ثان و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكما لتقنية الفيديو والرواندية سليمة موكانسانجا حكم مساعد لتقنية الفيديو والليبي محمد عبدالله مراقبا للحكام.