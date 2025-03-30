شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة سيدات طائرة الأهلي إلى نيجيريا للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 06:56 م

وصلت بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نيجيريا للمشاركة في بطولة أفريقيا التى تقام خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 14 من نفس الشهر.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.

ويسعى فريق سيدات طائرة الأهلي، بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين، لتصحيح الأوضاع بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك مؤخرا، وتغادر المحترفة تاتيانا بوكان لاعبة الفريق مع البعثة إلي نيجيريا اليون بدلا من اللحاق بالبعثة يوم 4 إبريل لخوض بطولة أفريقيا.

يأتي ذلك وفقا لقرار اللجنة المنظمة الذي يمنع سفر أي لاعبة عقب الاجتماع الفني، حيث كان يرغب الجهاز الفني في لحاق بوكانا بالبعثة عقب انتهاء جلسات التأهيل.

وتعرضت تاتيانا للإصابة أثناء مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، وغابت على أثرها عن مواجهة الزمالك فى النهائي.