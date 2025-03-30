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وزارة الرياضة تستعد لاستقبال المصلين فى 190 مركز شباب ونادٍ بالمنيا خلال العيد

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وزارة الرياضة تستعد لاستقبال المصلين فى 190 مركز شباب ونادٍ بالمنيا خلال العيد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 30 مارس 2025 04:15 م

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تستعد الوزارة لاستقبال المصلين والمترددين خلال عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تم تخصيص 190 مركز شباب ونادٍ بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وتم تجهيز 61 مركز شباب ونادٍ لاستقبال المصلين وفق الضوابط المعتمدة، فيما تفتح 190 مركز شباب أبوابها مجاناً من صلاة العيد وحتى ثالث أيام العيد، تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة.

وتتضمن الاستعدادات تنظيم دخول المصلين بمشاركة فرق المتطوعين وأندية التطوع، مع توفير أجواء احتفالية للأطفال، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

وتشمل الفعاليات أيضاً أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، مع إتاحة الملاعب، حمامات السباحة، وصالات الألعاب، في إطار دور مراكز الشباب كمراكز خدمية مجتمعية توفر بيئة ترفيهية لجميع المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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