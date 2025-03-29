شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. هنا جودة وحكاية قص الطاولة لقصر قامتها وكيف تحدت محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى هنا جودة أسطورة تنس الطاولة، والحاصلة على برونزية بطولة العالم تحت 19 سنة.

هنا جودة من مواليد 2007، بدأت تنس الطاولة وهي فى الرابعة من عمرها بالنادى الأهلى، وكان صعبا عليها اللعب وقتها بسبب قصر قامتها، فتم قص الطاولة حتى تناسب طولها وقت التدريب.

تدرجت هنا فى البطولات وحققت الكثير من الألقاب حتى نالت لقب "الطفلة المعجزة" بعد فوزها على لاعبات من فرق السيدات، يكبرنها بسنوات عديدة، وهى فى الثانية عشرة من عمرها.

اهتمت أسرتها بها لدرجة كبيرة، حيث تم توفير مدرب لياقة بدنية “خاص” تتحمل الأسرة تكاليفه من أجل الحفاظ على لياقاتها وحمايتها من الإصابات.

هنا جودة تٌعد أول مصرية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 عاما، كما توجت ببرونزية بطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة.

دخلت هنا جودة خلال السنوات الماضية فى تحد مع محمد صلاح لاعب منتخب كرة القدم، والمحترف فى ليفربول، وصرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى"، ليكون رد فعلها أهلا بمكة يا أبو مكة.. بس أنا بحب اللعب مع الكبار".



