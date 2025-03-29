الخليج 365 يكرم رئيس نادى الصيد فى ختام دورته الرمضانية برعاية بنك CIB

حرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة و الاستاذة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، على إهداء درع الخليج 365 للمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، في حفل ختام دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى أقيمت فى نادى الصيد، برعاية بنك CIB.

اقيم اليوم الحفل الختامى لدورة الخليج 365 الرمضانية وسط اجواء من الفرحة والبهجة بالجو الأسرى والحب والمودة، أقيم الحفل الختامى للدورة الرمضانية الكروية لجريدة ”الخليج 365” بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد ،والدكتور محمد غباشى مدير عام نادي الصيد.

حضرت كوكبة من نجوم الرياضة والتحكيم والصحافة والإعلام الحفل الختامى للدورة وكان فى استقبال الحضور الإعلامى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة و الاستاذة علا الشافعي رئيس تحرير ”الخليج 365”،والاستاذ شريف نيازي ومايكل كامل ممثلى بنك CIB راعى البطولة .

حضر الحفل الختامى الكاتب الصحفي محمد شبانة والاستاذ محمد يحيي عضو مجلس نقابة الصحفيين والحكم الدولى محمود عاشور وايمن ديجيش عضو لجنة الحكام الاسبق واشرف ممدوح نجم الاهلي الاسبق .