الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن - العين 22:00
كلباء - الوحدة 22:00
ريال سوسييداد - بلد الوليد 17:00
إسبانيول - أتلتيكو مدريد 19:15
ريال مدريد - ليغانيس 00:00
فينيزيا - بولونيا 18:00
يوفنتوس - جنوى 21:00
ليتشي - روما 23:45
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - سانت باولي 18:30
فرانكفورت - شتوتغارت 21:30
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس - مارسيليا 20:00
سانت إيتيان - سان جيرمان 22:00
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