اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - العين 22:00

كلباء - الوحدة 22:00

ريال سوسييداد - بلد الوليد 17:00

إسبانيول - أتلتيكو مدريد 19:15

- ليغانيس 00:00

فينيزيا - بولونيا 18:00

يوفنتوس - جنوى 21:00

ليتشي - روما 23:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - سانت باولي 18:30

فرانكفورت - شتوتغارت 21:30

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس - مارسيليا 20:00

سانت إيتيان - سان جيرمان 22:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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