شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إسقاط مسيرة مسلحة اخترقت حدود البلاد الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إسقاط مسيرة مسلحة اخترقت حدود البلاد الجنوبية. وجاء في البيان: "في سياق الجهود المبذولة لحماية حدودنا الوطنية، تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوى عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أفريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".

وأضاف: "تأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "مينا ديفنس" المختص في الشؤون العسكرية بأن مسيرة من طراز أكينجى تركية الصنع قد تم إسقاطها يوم أمس.