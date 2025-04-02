شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تشغيل 140 ألف شخص فى مختلف القطاعات خلال الربع الأول من 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن تحقيق إنجازات بارزة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث تم تعيين 140.4 ألف مستفيد في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص العمل وتحسين بيئة العمل.



جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي السياق ذاته، شهدت نفس الفتره تنظيم الحكومة 5 ملتقيات توظيف بمشاركة 5701 مستفيد، بالإضافة إلى إقامة 38 ندوة توعوية حول العمل الحر، استفاد منها 1413 شخصًا، في إطار دعم الحكومة لريادة الأعمال وتشجيع المشروعات المستقلة.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.