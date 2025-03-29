بطولة ألمانيا: ليفركوزن يغلب بوخوم ويضيّق الخناق على بايرن

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن : ضيّق باير ليفركوزن حامل اللقب الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر وقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط مؤقتا، بعد فوزه على ضيفه بوخوم 3 1 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الإسباني أليكس غارسيا (20)، النيجيري فيكتور بونيفايس (60) والبديل المغربي أمين عدلي (87) أهداف ليفركوزن، وفيليكس باسلاك (26) هدف بوخوم.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن بايرن الذي يستضيف سانت باولي الخامس عشر السبت.

وهذا الفوز الثاني تواليا لفريق المدرب الإسباني شابي ألونسو الذي ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بخسارته أمام بايرن ميونيخ.

في المقابل، تلقى بوخوم ضربة في مسعاه إلى الهروب من المراكز المهددة بالهبوط، فمني بالخسارة السابعة عشرة وتجمد رصيده عند المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه ملحق الهبوط.

بعد ثلث ساعة من السيطرة شبه المطلقة لباير، افتتح غارسيا التسجيل بتسديدة جميلة من على قوس منطقة الجزاء بعدما استلم كرة من الأرجنتيني إيسيكيال بالاسيوس سددها وراقبها الحارس تيمو هورن تدخل شباكه (20).

بعدها بست دقائق، أخطأ القائد السويسري غرانيت تشاكا في إعادة الكرة إلى الدفاع ومررها برأسه بالخطأ نحو اليوناني يورغيوس ماسوراس الذي سددها بقوة وأبعدها ببراعة الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي، لكنها وصلت إلى باسلاك فصوّبها بقوة من خارج منطقة الجزاء إلى المرمى (26).

وأنقذ هراديتسكي فريقه من الهدف الثاني بتصديه لتسديدة قوية من السلوفاكي ماتوس بيرو (53).

وفكّ بونيفايس صيامه عن التهديف مع فريقه والمنتخب لست مباريات متتالية، بعدما تابع بسهولة عرضية الإكوادوري بييرو هينكابي الذي وصلته الكرة من ركلة حرة (60).

وأهدر الهولندي ييريمي فريمبونغ فرصة الثالث حين وصلته كرة من غارسيا لكنه سددها بمحاذاة القائم الأيمن (78).

واعتقد بونيفايس أنه سجل الثالث لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغاه بداعي التسلل (80).

لكن البديل عدلي أمّن الفوز حين وصلته كرة من بالاسيوس أمام المرمى سجلها ببراعة (87).

وهذا الهدف الثاني لعدلي مع ليفركوزن هذا الموسم ضمن مختلف المسابقات في مباراته الـ13 في الدوري.