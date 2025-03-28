شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: جمال الغندور يرفض الإفطار فى جنوب أفريقيا بسبب حكم مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.



جمال الغندور الحكم الدولى السابق، يتحدث عن ذكرياته فى شهر رمضان الكريم، قائلا "أتذكر دائما كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا، ومنتخب الصائمين المنتخب المصري لأن البطولة كانت فى شهر رمضان، تم تعييني لإدارة مباراة غانا وجنوب أفريقيا في ربع النهائي، وجلسنا كطاقم مع بعض وتحدثنا أن ربنا أعطانا رخصة للإفطار، وقررنا الإفطار في هذا اليوم وتعويضه بعد ذلك، وكان معي محمد توفيق مساعد أول، وحكم آخر من مالي، وفي الساعة الرابعة قررنا أن ننزل للإفطار قبل المباراة التي تقام فى الساعة الثامنة، ومررنا في الطريق على الحكم المالي، فقال لنا لن أفطر، وشعرت كأنه ضربنا بالقلم، وقررنا الرجوع واستكمال الصيام".



ويضيف الغندور :"بدأنا المباراة صائمين وأفطرنا بين الشوطين على المياه وفاكهة بعد أذان المغرب، وبعد اللقاء وكنا أدينا مباراة مميزة جداً وجدنا عيسى حياتو رئيس الاتحاد وقتها انتظرنا أمام الفندق لتهنئتنا بنفسه على الأداء، ومن فرحتنا بالأداء نسينا الإفطار والسحور وأكملنا صيام لليوم التالي."