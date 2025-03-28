شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025 العديد من الاحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

تأجيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية للشباب 24 ساعة بعد نقلها إلى مصر

تأجل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، لمدة 24 ساعة بعد نقلها إلى مصر لتبدأ يوم 27 أبريل المقبل بدلا من يوم 26 كما كان مقررا.

شيكابالا على رأس 6 غيابات فى صفوف الزمالك أمام سيراميكا الليلة

يلاقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، فى لقاء يسعى خلاله الأبيض لحسم التأهل إلى النهائى والمنافسة على اللقب.

اتحاد الكرة يدرس إقامة أمم أفريقيا للشباب فى ثلاث محافظات

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب في ثلاث محافظات مختلفة، بهدف توزيع المباريات على أكثر من مدينة وتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة.

الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليين في مران اليوم استعداداً للهلال السوداني

يستعيد الأهلي لاعبيه الدوليين في مران الفريق اليوم بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية وحصولهم على راحة إضافية لمدة 24 ساعة.

اتحاد الكرة: لم نتحمل أي مستحقات نظير مشاركة منتخب الشباب في دورة قطر الدولية

كشف مصدر باتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية لم تتحمل أي تكلفة نظير سفر ومشاركة منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه مؤخرا الي قطر للمشاركة في دورة قطر الودية الدولية استعدادا لأمم أفريقيا الشهر المقبل.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام البنك الأهلي..ماييلي في الهجوم ..وعودة أحمد الشناوي

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

كولر يستقر على دخول معسكر مغلق لمدة 48 استعداداً للهلال بدوري أبطال أفريقيا

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على دخول الفريق معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.