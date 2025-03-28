"أن بي أيه": نيكس إلى الـ"بلاي أوف" وانجاز قياسي لثاندر وسقوط قاتل لليكرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : حسم نيويورك نيكس ثالث البطاقات المؤهلة مباشرة إلى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الشرقية من دون أن يلعب، فيما وصل أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى انتصاره الحادي والستين في انجاز قياسي للنادي، وذلك بفوزه على ممفيس غريزليز 125 104 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

ولحق نيكس بكليفلاند كافالييرز، الفائز الخميس على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 124 116، وبوسطن سلتيكس حامل اللقب وبات ثالث فريق يتأهل إلى الـ"بلاي أوف" في الشرق نتيجة خسارة أتلانتا هوكس السابع أمام مضيفه ميامي هيت 112 122.

وسجل تايلر هيرو 36 نقطة وكل من دونوفان ميتشل والكندي أندرو ويغينز 16 في الفوز الثالث تواليا والثاني والثلاثين لهيت الذي عزز مركزه العاشر الأخير المؤهل إلى الملحق "بلاي إن" في الشرق، بفارق 6 مباريات أمام تورونتو رابتورز الحادي عشر.

وبما أنه يتخلف بفارق 8 مباريات ونصف عن المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ"بلاي أوف" والذي يحتله ميلووكي باكس، فقد هيت الأمل منطقيا بتجنب الملحق بما أنه لم يتبق له سوى 9 مباريات حتى نهاية الموسم المنتظم.

وفوز هيت على أتلانتا قضى أيضا على آمل بروكلين نتس بخوض الـ"بلاي إن" وبات خارج دائرة المنافسة، على غرار تشارلوت هورنتس وواشنطن ويزاردز.

وبعدما تقدم على مضيفه بفارق 14 نقطة في الربع الأول، وجد هوكس نفسه متخلفا منذ الربع الثاني وعجز عن مقارعة هيت رغم جهود تراي يونغ (29 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة) وكاريس ليفيرت (17 نقطة).

وفي أوكلاهوما سيتي، واصل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر تألق بتسجيله 37 نقطة قاد بها فريقه ثاندر، الفريق الوحيد الذي ضمن حتى الآن تأهله إلى الـ"بلاي أوف" في الغرب، إلى فوزه القياسي الحادي والستين وذلك على حساب غريزليز 125 104.

وفي أول مشاركة له بعد غياب لسبع مباريات بسبب إصابة في الورك، ساهم جايلن وليامس في الفوز الثامن تواليا لثاندر والخامس عشر في آخر 16 مباراة بتسجيله 20 نقطة، وأضاف الألماني أيزياه هارتنشتاين 18 مع 11 متابعة.

وبفوزه الحادي والستين في 73 مباراة، بقي ثاندر الذي سبق له حسم صدارة المنطقة الغربية، متقدما بفارق مباراتين على كافالييرز في صراعهما على صدارة الترتيب العام، وذلك بعد فوز الأخير على ضيفه سبيرز 124 116 بفضل 29 نقطة و15 متابعة لجاريت ألن و25 نقطة مع 8 متابعات و14 تمريرة حاسمة لدونوفان ميتشل.

وبعد يوم على فوزه القاتل على إنديانا بايسرز 120 119 بسلة لليبرون جيمس قبل 0.1 ثانية على النهاية، انقلب السحر على الساحر وتجرع لوس أنجليس ليكرز طعم الهزيمة بالطريقة ذاتها على يد شيكاغو بولز 117 119 بسلة سجلها جوش غيدي من منتصف الملعب تزامنا مع إطلاق صافرة النهاية.