الامارات | اتحاد الكرة يُقيل مدرب المنتخب باولو بينتو وجهازه الفني المساعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة مدرب منتخبنا الوطني الأول البرتغالي باولو بينتو وجهازه الفني المساعد من مهام تدريب المنتخب.

وواجه المدرب البرتغالي العديد من الانتقادات بسبب الأخطاء التي وقع فيها في تدريبه لـ"الأبيض"

وفي تصريح سابق، أكّد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، لـ«الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب البرتغالي، باولو بينتو، لم يقدّم ما يستحق عليه البقاء مع منتخب الإمارات، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة هو الأكثر دراية وعلماً بموقف المدرب إذا كان حقق المطلوب منه عندما تم التعاقد معه.

فيما صرح المدرب الوطني والحارس الدولي السابق، معتز عبدالله، بأن ثقة الجمهور بالمدرب البرتغالي باولو بينتو لن تعود إلا في حالة الفوز على كوريا الشمالية، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، خصوصاً بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام المنتخب الإيراني بهدفين نظيفين، مشدداً على أن «الأبيض» لديه قوة في الأفراد ولكن ليس كمجموعة، على حد تعبيره.