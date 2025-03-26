شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: منتخب مصر يمتلك خط هجوم قوى وأهدرنا العديد من الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن تشكيلة الفراعنة تمتلك خط هجوم قوى جدا، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة للتهديف أمام سيراليون.

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت قائلا: "سر الفوز في مباراة اليوم على سيراليون هو وجود الجمهور المصرى الكبير في مدرجات استاد القاهرة اليوم".

وكان منتخب مصر حقق فوزا مثيرا على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.