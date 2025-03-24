شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدرع.. رحلة المجد بدأت من هليوبوليس واستقرت فى برشلونة الإسباني والان مع تفاصيل الخبر

يبحث سيف الدرع ، نجم منتخب مصر لكرة اليد، عن تحقيق أمجاد جديدة خلال خوض تجربة احتراف جديدة فى صفوف برشلونة الإسبانى، الذى أعلن رسمياً ضم اللاعب المصرى بعقد يمتد حتى 2027.

جاء ذلك بعد تألق اللاعب بصورة لافتة فى بطولة العالم، التى اختتمت مؤخرا بكرواتيا والدنمارك والنرويج وحصل المنتخب الدنماركى على لقبها.

ونجح سيف الدرع، ابن نادى هليوبوليس، فى تحقيق المزيد من الإنجازات وكسب الخبرات فى سن صغيرة، حيث حصل مع شباب الفراعنة على برونزية بطولة العالم بإسبانيا 2019، والمركز الرابع مع الفراعنة الكبار فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، والخامس فى بطولة العالم الأخيرة.

بدأ الدرع مشوار كرة اليد فى نادى هليوبوليس وانتقل إلى صفوف نادى الزمالك وحقق مع نادى الزمالك بطولة دورى المحترفين وبطولة السوبر المصرى وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ثم انتقل الموسم الجديد إلى صفوف نادى ليموجيه الفرنسى.

سيف الدرع هو الشقيق الأصغر للاعب يحيى الدرع، الذى يقترب هو الآخر من الانضمام إلى صفوف فيزبريم المجرى الذى يلعب فى صفوفه نجم المنتخب يحيى خالد.

