شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن رسمياً ضم سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً صفقة انضمام سيف الدرع نجم منتخب كرة اليد المحترف فى ليموج الفرنسي.

جاء ذلك بعد تألق اللاعب بصورة لافتة فى بطولة العالم، التى اختتمت مؤخرا بكرواتيا والدنمارك والنرويج وحصل المنتخب الدنماركى على لقبها.

وحصل سيف الدرع، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا والتى خسرها بنتيجة 34-33 فى دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29، وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب باكيًا بعد الخسارة من فرنسا.



سيف الدرع

واحتل منتخب اليد المركز الخامس فى جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.

سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد ينتقل إلى برشلونة الإسباني لمدة موسمين بداية من الصيف المقبل