الامارات | شباب الأهلي يواجه الشارقة بأكثر من سيناريو للتأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق شباب الأهلي نظيره الشارقة في الساعة العاشرة من مساء اليوم على استاد راشد في دبي، لمواجهة الإياب ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وسط أجواء تنافسية مرتقبة للمباراة التي تعتبر بمثابة نهائي مبكر.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بأفضلية نتيجة الذهاب التي انتهت لمصلحته 3-1، ما يمنحه فرصة كبيرة للتأهل إلى النهائي، للمرة الثامنة في تاريخه، ولديه أكثر من سيناريو للصعود إلى المباراة النهائية، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد.

وعلى الطرف الآخر، لا يملك الشارقة سوى الإيمان بحظوظه في قدرته على الصعود إلى النهائي، ويتطلب ذلك أن يضاعف لاعبوه الذين سيحصلون على فرصة المشاركة من قدراتهم، والظهور بشكل أفضل من لقاء الذهاب.

ويحتاج «الملك» الباحث عن التأهل للمرة الثالثة في تاريخه إلى تحقيق «ريمونتادا» بالانتصار بفارق أهداف لضمان العبور المباشر، وهو ما قد يجعله يخوض المباراة بأسلوب هجومي بحت، قد يتسبب في خلق مساحات في الخط الخلفي الذي سيقع على عاتقه مساندة الهجوم، والحد من خطورة لاعبي «الفرسان» في آنٍ واحد.

يُذكر أن الإحصاءات التاريخية، وبالتحديد المواجهات المباشرة، تميل كفتها لتفوق شباب الأهلي، حيث حقق «فرسان دبي» الفوز في أربع مباريات، مقابل انتصار وحيد للشارقة، بينما انتهت خمس مباريات بالتعادل من أصل 10 مواجهات.

• «الملك» يبحث عن «الريمونتادا» والتأهل لنهائي الرابطة للمرة الثالثة في تاريخه.