شكرا لقرائتكم خبر عن مروا على ميت عقبة.. أهداف ربع نهائي كاس مصر بأقدام زملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، و التي أسفرت عن فوز وصعود كل من الزمالك ، وسيراميكا، البنك الاهلى ، بيراميدز، الى الدور نصف النهائي من البطولة، و نجح في تسجيل الأهداف خلال المباريات لاعبي سبق لهم ارتداء قميص الزمالك ، لتكون أهداف الصعود في الكأس بتوقيع زملكاوى.

الزمالك وسموحة

فاز الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين، سجل للزمالك محمود بنتايج، سيف الجزيرى، مصطفى شلبى بالاضافة إلى الهدف الرابع الذى جاء عكسيا من لاعب سموحة.

بيراميدز وانبى

تغلب بيراميدز على انبى بنتيجة 2-1 ، وصعد لنصف النهائي، بعد أن سجل الهدفين مصطفى فتحى، و يوسف أوباما، لاعب الزمالك السابقين

سيراميكا والجونة

فاز سيراميكا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز لسيراميكا أحمد بلحاج الذى سجل هاتريك ، وكان أحمد بلحاج سبق له اللعب في الزمالك موسم 2023، قادما من أسوان، ثم عاد مرة أخرى لفريقه وتنقل منه الى سيراميكا ثم الجونة، وثم عاد لسيراميكا مرة أخرى

ومن المقرر أن يلتقى سيراميكا مع الزمالك يوم 28 مارس الجارىفى نصف نهائي كأس مصر

البنك الأهلى والمحلة

صعد البنك الأهلى إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب غزل المحلة ، بهدف دون رد ، أحرزه أسامة فيصل لاعب الزمالك السابق.

ومن المقرر أن يلتقى البنك مع بيراميدز في نصف نهائى البطولة.

