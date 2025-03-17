الامارات | منتخب الإمارات يستعد لخوض مباراة إيران بتشكيلة جديدة في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب جبل علي في دبي ضمن تحضيراته للقاء نظيره الإيراني الخميس المقبل في العاصمة طهران ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، علماً أن الأبيض سيغادر إلى طهران، الأربعاء.

وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو خلال التدريبات على خطة وأسلوب اللعب إضافة إلى الجوانب الفنية والتكتيكية وجاهزية اللاعبين تمهيداً لاختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة وفقاً للجاهزية البدنية والفنية لكل لاعب.

وشهدت التدريبات انتظام كامل اللاعبين الـ 27 المختارين في القائمة الجديدة.

ويتوقع أن يجري بينتو تغييرات في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة إيران خصوصا على صعيد خطي الدفاع والهجوم، إذ ينتظر أن يظهر ضمن التشكيلية الأساسية للمرة الأولى مع الأبيض مدافع الوحدة لوكاس بيمنتا، ولاعبي الشارقة لوان بيريرا وكايو لوكاس، قياسا بالمستوى الفني المميز الذي قدمه الثلاثي مع فرقهم بدوري أدنوك للمحترفين.

وأدى اللاعبون التدريبات وسط أجواء إيجابية وحماس كبير وجدية عالية انطلاقا من استشعارهم للمسؤولية الكبيرة بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية.

وشهدت التدريب أيضا إجراء تدريبات خاصة لحراس مرمى المنتخب بهدف الوقوف على جاهزية الحراس.

ويحتل المنتخب المركز الثالث برصيد 10 نقاط خلف منتخبي إيران المتصدر بـ 16 نقطة وأوزبكستان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وستقام المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وذلك على استاد آزادي.