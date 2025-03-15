الامارات | عمرو أديب يحذر من تخفيف عقوبات الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق الإعلامي المصري عمرو أديب على أزمة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي انسحب منها "المارد الأحمر" بسبب رفضه التحكيم المحلي ومطالبته بحكام أجانب.

وكتب أديب عبر حسابه على منصة "إكس" محذراً: "التمهيد الناري لتخفيف العقوبة على الأهلي وتقسيم البلد نصفين ونظريات المصاطب لا معنى لها، نحن نريد العدل والقانون، ولا يجب التراجع وإلا لن يكون هناك قانون، بل مرجيحة أو حلزونة.. نطالب بالحق، وكل شخص يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله".

يأتي ذلك وسط جدل حول العقوبات المتوقع توقيعها على الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة في الدوري المصري، فيما دعا أديب إلى تطبيق القانون بصرامة دون استثناءات.