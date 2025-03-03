الامارات | أسطورة التحكيم يحذر من سرطان يقتل كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإيطالي بييرلويغي كولينا، من أن الإساءات التي يتعرض لها حكام المباريات سواء على أرض الملعب وفي المواقع الإلكترونية، بمثابة "سرطان يمكن أن يقتل كرة القدم".

صرح كولينا لمحطة سكاي التلفزيونية، بأن المشكلة تمتد من كرة القدم على صعيد الهواة ومستوى الشباب إلى المستوى الاحترافي، وتشكك الأندية والمدربون أيضاً في نزاهة الحكام.

وقال أسطورة التحكيم الحكم الإيطالي السابق: "لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، لذا يمكنني القول إن الأمر أسوأ الآن مقارنة بالماضي".

وتحدث كولينا عن نظريات المؤامرة والحملات عبر المواقع الإلكترونية، التي تجعل الأمور أسوأ مقارنة بوقتي عندما لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة.