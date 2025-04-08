شكرا لقرائتكم خبر عن قادة مصر والأردن وفرنسا يناقشون مع ترامب ضمان وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

القانون الدولي

الدمام - شريف احمد - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، اتصالًا هاتفيًا مشتركًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان له، بأن القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سُبل ضمان وقف إطلاق النار بشكلٍ عاجل في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.وأضاف أن القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين.وأشار المتحدث إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.وأوضح أن الاتصال تناول كذلك تأكيد أهمية الإسراع بتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين.