الامارات | «لهفتي» تظفر بكأس «تاترسيلز» في مضمار «جبل علي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت المهرة «لهفتي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بكأس سباق «تاترسيلز» المخصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1200 متر، التي أقيمت اليوم السبت، في الشوط الخامس والرئيس، ضمن الحفل العاشر من موسم سباقات مضمار جبل علي، وحمل مسمى «مهرجان رمضان»، وتضمن 7 أشواط، بلغت إجمالي جوائزها 616 ألف درهم.

وعرف الفارس كونر بيسلي، كيفية قيادة المهر «لهفتي» لقطع خط نهاية الشوط الرئيس الذي بلغت جوائزه 84 ألف درهم، بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و13 ثانية و65 جزء من الثانية، متفوقة بفارق 0.37 طول عن صاحب المركز الثاني «غواراني» بشعار مزرعة «ثري شيمنيز» وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

واستهل المهرجان، بشوط الخيول العربية الأصيلة «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1800 متر بجوائز 80 ألف درهم، وشهد مشاركة 15 خيلاً، وتوج به الجواد «زعيم» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة جول موبيان، وحقق فوزه في زمن بلغ دقيقتين وثانيتين و47 جزء من الثانية، بفارق 0.56 طول عن الجواد «أيه إف الزاهي» لخالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي.

وأقيم الشوط الثاني على مسافة 1400 متر، وخصصت له جوائز نقدية 60 ألف درهم برعاية مجموعة «بن دسمال»، بمشاركة 16 خيلاً، كان بطلها «كينجر فاونتين» لـ «سكاي للسباقات»، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، وحقق البطل زمناً بلغ دقيقة و26 ثانية و96 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 2.07 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ثندر دي أورو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة سيف البلوشي.

وشهد الشوط الثالث كأس «النايفات ستيكس» لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزه النقدية 100 ألف درهم برعاية «كينلاند»، فوز الجواد «فلاما صنشاين» لملاكه «مايك بيرك ونيجار بيرك وماري روز»، بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بعدما قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 28 ثانية و48 ثانية، بفارق 6.45 طول عن الجواد «ديفاسا» لـ «ستد تروفيلي»، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقاده الفارس سلفستر دي سوسا للحلول بالمركز الثاني.

وفي الشوط الرابع، أقيمت كأس «النوايف ستيكس» لمسافة 1400 متر بجوائز 100 ألف درهم برعاية «كينلاند»، وتوج بالفوز الجواد «أفريكان كاندي» لمحمد الدبيبة، بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوسا، وحقق البطل فوزه في زمن بلغ دقيقة و26 ثانية و93 جزء من الثانية، بفارق 3.4 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «دون فاكارو» لـ «سكاي للسباقات»، بإشراف جوليو أولاسكواجا وقيادة باتريك دوبس.

وشهد الشوط السادس كأس «مضمار نيوبري» لمسافة 1600 متر، مشاركة 11 خيلاً تنافسوا على إجمالي جوائز بلغت 96 ألف درهم، وجاء الفوز من نصيب الجواد «ماونت كوشتشكو» المملوك لـ «سكاي للسباقات» بإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا وقيادة الفارس بارتيك دوبس، وحسم فوزه في زمن بلغ دقيقة و37 ثانية و87 جزء من الثانية بفارق 1.05 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «رغيب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس كونور بيسلي.

واختتم الحفل بالشوط السابع على كأس «بنك دبي التجاري ستيكس» لمسافة 1950 متراً، بجوائز 96 ألف درهم، ومشاركة 8 خيول، كان بطلها «بيس نوت» لمحمد النابودة، بإشراف سايمون وإد كريسفورد وقيادة باتريك دوبس، وحقق البطل فوزه في زمن بلغ دقيقة و58 ثانية و71 جزء من الثانية، بفارق 1.5 طول عن «الهزيم»المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقاده الفارس سلفستر دي سوسا لحلول بالمركز الثاني.