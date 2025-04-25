شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى كأس جراسهوبر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، ندى عباس، وعلي أبو العينين وسلمى هاني، إلى الدور ربع النهائي بكأس جراسهوبر للإسكواش المقامة خلال الفترة بين 22 إلى 27 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الثاني من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز ندى عباس على سارة جان بيري بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4.

فوز علي أبو العينين على أدريان والر بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 9-11, 11-9.

فوز سلمى هاني على هنا معتز بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 12-10.

هزيمة محمد الشربيني أمام ديميتري شتيانمان بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 5-11, 11-8.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي: 3 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، علي أبو العينين، محمد الشربيني ، و 9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، ندى عباس، سلمى هاني، نور أبو المكارم، زينة ميكيوي، مريم متولي، هنا معتز، فريدة محمد.