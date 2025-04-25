شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة تواجد حسام عبد المجيد فى اتحاد الكرة للاستفسار عن عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة ما تردد حول تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروي الأول بمقر اتحاد الكرة للاستفسار عن تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحاته: "حسام عبد المجيد لم يتواجد في اتحاد الكرة اليوم من أجل الاستفسار عن عقده كما أشيع.. اللاعب لم يتواجد من الأساس في مقر الاتحاد وهو ملتزم بعقده مع النادي الذي يمتد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي".

وتابع: "هناك حالة استياء وضيق ودهشة داخل الإدارة من تكرار الشائعات حول موقف اللاعب وعقده مع الزمالك، خصوصًا أن عبد المجيد من أكثر اللاعبين إلتزاما ولم يظهر أي مشكلة".