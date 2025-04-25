شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس للشباب: استضافة مصر لأمم أفريقيا قرار ممتاز بسبب خبراتها الواسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحي بن سلطان، المدير الفني الجديد لمنتخب تونس تحت 20 عاما، أن اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لمصر من أجل تنظيم منافسات كأس الأمم في هذه الفئة العمرية اختيار ممتاز جدا، اعتبارا لخبرة مصر الواسعة ونجاحها في تنظيم أبرز المنافسات القارية والعالمية، مضيفا في أول حوار له بعد تعيينه رسميا من جانب الاتحاد التونسي للعبة أن منتخبات مصر وتونس والمغرب والسنغال وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا قادرة على التأهل للدور الثاني للبطولة.

ويخوض منتخب تونس منافسات أمم أفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات المغرب ونيجيريا وكينيا.

وأدلى بن سلطان مدرب "نسور قرطاج" بحوار خاص لموقع اتحاد الكرة الرسمي، قبل انطلاق منافسات البطولة، وهذا ما جاء في نص الحوار:

*ما رأيك في منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حقوق تنظيم كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً لمصر؟

بخصوص تنظيم مصر لكاس أمم أفريقيا تحت 20 عاما اعتقد بانه اختيار ممتاز جدا اعتبارا لخبرة مصر الواسعة ونجاحها في تنظيم أبرز المنافسات القارية والعالمية وتوفر بنية تحتية عصرية من ملاعب وملاعب تمارين ونزل إقامة ونقل عصري وحسن ضيافة.

*ما رأيك في المجموعة التي وقع بها منتخب تونس ؟ ورأيك في قرعة دور المجموعات بصفة عامة؟

مجموعة المنتخب التونسي متوازنة تضم فرق قوية ولها تقاليد عريقة في كاس أفريقيا وحتى منتخب كينيا منتخب صعب وقوي، وبالنسبة إلى بقية المجموعات فهي تضم أفضل منتخبات القارة والتنافس سيكون شديدا.

*ما هي حظوظ وطموحات منتخب تونس في هذه النسخة من البطولة واستعداداته؟

حظوظ منتخب تونس وافرة في بطولة أفريقيا وسنذهب إلى مصر من اجل الفوز بالبطولة رغم نقص الاستعدادات وبعض الصعوبات.

*من هي المنتخبات التي تتوقع تأهلها إلى الدور الثاني؟

بالنسبة للمنتخبات المرشحة للتأهل للدور الثاني فاني أرى بان منتخبات تونس ومصر والمغرب والسنغال وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا قادرة على التأهل للدور الثاني.

*وما هي المنتخبات التي ترشحها للفوز باللقب؟

بالنسبة إلى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة اعتقد بان المنتخب التونسي سيكون أبرز المرشحين للتتويج.

ويواصل منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، استعدادته لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.